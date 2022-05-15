У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

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Виконком Львівської міської ради затвердив нові стандарти будівництва житлових будинків, які передбачають врахування виникнення різних надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Zahid.net.

Згідно з новими нормами, підземні паркінги та інші приміщення мають адаптувати для укриття людей та бути безбар’єрними, на поверхах також повинні бути кімнати безпеки, а в будинку – протипожежні стіни й вікна.

"Приміщення укриття рекомендується відокремлювати від решти паркінгу, щоб його можливо було обігріти у холодну пору року. Укриття мають забезпечити санвузлами, рукомийниками та розкладними місцями для сидіння. Забудовники мають передбачити щонайменше два виходи з підземного укриття у протилежні сторони будівлі", – заявив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Крім того, у нових стандартах рекомендована максимальна висота житлових будівель – 6-8 м, а відстань між будівлями з боку подвір’я або вулиці має бути не меншою за їхню висоту. У всіх будинках рекомендують встановлювати відеоспостереження для посилення безпеки.

Під час планування нового будівництва підприємцям рекомендують покращувати соціальну, інженерну та транспортну інфраструктуру для мешканців. Йдеться про будівництво садочків чи шкіл, залежно від кількості квадратних метрів житла.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що дотримання цих стандартів забудовниками враховуватиметься при видачі містобудівних умов та обмежень та закликає уряд врахувати їх у Державних будівельних нормах.

В управлінні архітектури та урбаністики наголошують, що ці пропозиції були обговорені як із забудовниками, так із фахівцями ДСНС. Майже всі рекомендації, які управління отримало під час обговорень та зустрічей, були враховані при винесенні цього рішення.