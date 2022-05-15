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Латвія заборонила транзит військових вантажів з Білорусі залізницею

Неділя, 15 травня 2022, 14:21 - Дана Гордійчук
 
getty images

Латвія розірвала угоду з Білоруссю, яка дозволяла прямі залізничні перевезення військових вантажів з Білорусі в треті країни через порти Латвії.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Латвії.

Відповідне рішення уряд ухвалив у вівторок, 10 травня.

У латвійському відомстві зазначають, що угода була ухвалена 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не приєдналася до Європейського Союзу. Країна стала частиною ЄС 1 травня 2004 року, а також стала членом НАТО 29 березня 2004 року. 

"З огляду на це, Латвія зв'язана правовими нормами цих міжнародних організацій, і договір з Білоруссю до цих норм не поширюється", – зазначили у міністерстві. "У той же час державне управління загалом переглядає двосторонні відносини з Росією та Білоруссю в контексті російської війни в Україні".

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