Шахраї крадуть дані платіжних карток прикриваючись грошовою допомогою від ООН

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події попереджає про нову шахрайську схему.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

У Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН". На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН".

Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. Як результат – дані платіжної картки буде скомпрометовано.

"Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському веб-сайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, або гарячої лінії банку", зазначили там.

Нагадуємо:

У квітні шахраї використовували схожу схему. Тоді видавали себе за телеканал "Україна 24" та використовували тему "грошової допомоги від країн ЄС".