Канада може допомогти Україна отримати спецобладнання для агроекспертиз

Канада розгляне можливість сприяння в отриманні Україною додаткового обладнання для фітосанітарного контролю, що пришвидшить проходження всіх необхідних експертиз перед вивезенням продукції с/г виробництва.

Про це повідомляє Мінагро.

Про це йшлося на зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського із колегою з Канади Марі-Клод Бібо.

Вони також обмінялися думками, як наші держави можуть об’єднати зусилля для захисту наявних та створення нових ланцюгів поставок для продовольчої безпеки в умовах незаконного вторгнення Росії в Україну.

Нагадуємо:

Вже низка країн - Литва, Німеччина, Румунія, Канада - намагаються допомогти Україні налагодити нові шляхи експорту після того, як звичні маршрути через море стали недоступними.

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