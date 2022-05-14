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Видобуток вугілля по держшахтах впав на 37% з початку війни

Субота, 14 травня 2022, 19:57 - Ілля Колдомасов

Видобуток вугілля по державних шахтах впав на 37% з початку війни, Україна втратила три шахти на тимчасово окупованих територіях. 

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Але попри такі результати, він не бачить проблем з накопиченням вугілля. "Є декілька напрямків, які ми зараз опрацьовуємо. Ця проблема буде вирішена, але деталі не розголошуватиму", - заявив Галущенко. 

Він підкреслив, що в наступному опалювальному сезоні всім українським споживачам вистачить електроенергії і газу.

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Економічна правда
Укр / Рус
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