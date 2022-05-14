Видобуток вугілля по держшахтах впав на 37% з початку війни
Субота, 14 травня 2022, 19:57 -
Видобуток вугілля по державних шахтах впав на 37% з початку війни, Україна втратила три шахти на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Але попри такі результати, він не бачить проблем з накопиченням вугілля. "Є декілька напрямків, які ми зараз опрацьовуємо. Ця проблема буде вирішена, але деталі не розголошуватиму", - заявив Галущенко.
Він підкреслив, що в наступному опалювальному сезоні всім українським споживачам вистачить електроенергії і газу.
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