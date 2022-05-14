НКРЕКП відновить позапланові перевірки

Уряд дозволив Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проводити позапланові невиїзні перевірки підприємств у сфері енергетики та компослуг.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Там зазначили, що енергетика та комунальний сектор – це частина критичної інфраструктури, яка потребує безперебійного функціонування.

"Саме тому відновлення контрольних заходів допоможе їй працювати краще, забезпечуючи українців життєво необхідними послугами", - пояснили в Уряді.

Нагадуємо:

Після впровадження воєнного стану переважна більшість заходів контролю була призупинена. Вони були можливі лише там, де є значна загроза безпеці держави, життю і здоров’ю людей або довкіллю.