НКРЕКП відновить позапланові перевірки
Уряд дозволив Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проводити позапланові невиїзні перевірки підприємств у сфері енергетики та компослуг.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Там зазначили, що енергетика та комунальний сектор – це частина критичної інфраструктури, яка потребує безперебійного функціонування.
"Саме тому відновлення контрольних заходів допоможе їй працювати краще, забезпечуючи українців життєво необхідними послугами", - пояснили в Уряді.
Нагадуємо:
Після впровадження воєнного стану переважна більшість заходів контролю була призупинена. Вони були можливі лише там, де є значна загроза безпеці держави, життю і здоров’ю людей або довкіллю.
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