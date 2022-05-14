Україна втратила 23% залізничної мережі
Субота, 14 травня 2022, 15:03 -
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна втратила близько 23% залізничної мережі.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Також він деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, зокрема йдеться про:
- втрату 6,3 тис. км головних колій
- пошкодження 23 573 км автодоріг
- пошкодження 289 автомобільних та 41 залізничного мостів
Нагадуємо:
Укрзалізниця у травні вже перевозить 300-310 тис тонн вантажів на добу, що становить близько 40 % від довоєнного показника.
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