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Україна втратила 23% залізничної мережі

Субота, 14 травня 2022, 15:03 - Ілля Колдомасов

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна втратила близько 23% залізничної мережі.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Також він деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, зокрема йдеться про:

  • втрату 6,3 тис. км головних колій
  • пошкодження 23 573 км автодоріг
  • пошкодження 289 автомобільних та 41 залізничного мостів

Нагадуємо:

Укрзалізниця у травні вже перевозить 300-310 тис тонн вантажів на добу, що становить близько 40 % від довоєнного показника. 

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Економічна правда
Укр / Рус
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