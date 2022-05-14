Apple може відмовитися від портів Lightning у своїх iPhone – ЗМІ

Техкомпанія Apple тестує конфігурацію своїх смартфонів iPhone без роз’єму Lightning, замість якого може з’явитися USB-C – компанія змінюватиме порт зарядки вдруге за історію iPhone.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на наближених співрозмовників.

Крім того, Apple працює над адаптером, який дозволить майбутнім iPhone працювати з аксесуарами, розробленими для роз’єму Lightning. Водночас зазначається, що, якщо компанія піде на такі зміни, це відбудеться не раніше 2023 року. Apple планує зберегти роз’єм Lightning для нових моделей цьогоріч.

Зарядні пристрої USB-C трохи більші за роз’єм Lightning, але можуть забезпечувати більшу швидкість заряджання та передачі даних. Нові роз’єми також будуть сумісні з багатьма існуючими зарядними пристроями для пристроїв не Apple, наприклад телефони та планшети Android.

Основною причиною такого можливого кроку від Apple є рішення ЄС змусити виробників телефонів та інших пристроїв використовувати USB-C – відповідний закон був схвалений у квітні.

"Мобільні телефони, планшети, цифрові камери, навушники та гарнітури, портативні ігрові консолі та портативні колонки, які заряджаються за допомогою дротового кабелю, повинні бути оснащені портом USB Type-C, незалежно від виробника", – йдеться в заяві.

Така зміна посуне Apple у контролі ринку аксесуарів для iPhone, адже зараз компанія змушує виробників аксесуарів платити за використання роз’єму Lightning і брати участь у суворому процесі сертифікації.

Натомість USB-C є стандартом, який використовується багатьма виробниками електронних пристроїв, зокрема більшість виробників телефонів Android. Це зменшує ймовірність того, що Apple зможе здійснювати свій звичний рівень контролю.

Зазначається, що в останні роки Apple також працювала над iPhone без порту для зарядки, але бездротове з’єднання часто повільніше заряджає акумулятор телефону і не так швидко синхронізує дані з іншими пристроями.