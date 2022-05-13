Уряд виділив розвідникам понад мільярд
П'ятниця, 13 травня 2022, 22:00 -
Уряд виділив понад мільярд для забезпечення невідкладних потреб розвідувального органу Міністерства оборони.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Кошти будуть спрямовані для закупівлі, утримання, ремонту озброєння та військової техніки та матеріально-технічного забезпечення.
Розпорядження прийнято з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану.
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