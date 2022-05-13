Держава працює над розширенням експорту
П'ятниця, 13 травня 2022, 20:24
Держава спільно з партнерами працює над розширенням можливостей для українського експорту, насамперед аграрної продукції.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що Єврокомісія анонсувала створення ліній солідарності. "Це маршрути, які дозволять прискорити експорт і роботу митниць між Україною та ЄС", - зазначив прем'єр.
Нагадуємо:
Вже низка країн - Литва, Німеччина, Румунія, Канада - намагаються допомогти Україні налагодити нові шляхи експорту після того, як звичні маршрути через море стали недоступними.
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