Держава працює над розширенням експорту

Держава спільно з партнерами працює над розширенням можливостей для українського експорту, насамперед аграрної продукції.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що Єврокомісія анонсувала створення ліній солідарності. "Це маршрути, які дозволять прискорити експорт і роботу митниць між Україною та ЄС", - зазначив прем'єр.

Нагадуємо:

Вже низка країн - Литва, Німеччина, Румунія, Канада - намагаються допомогти Україні налагодити нові шляхи експорту після того, як звичні маршрути через море стали недоступними.

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