На деокупованих територіях вже працює 90% енергоінфраструктури

На деокупованих територіях вже працює 90% об’єктів магістральної енергетичної інфраструктури, що були пошкоджені обстрілами.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Так, на Київщині та Сумщині продовжується заміна пошкодженого обладнання розподільчих пристроїв підстанцій, перевіряється готовність до включення вже встановленого обладнання, а також відремонтованих комірок підстанцій.