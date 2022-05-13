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Міжнародні резерви РФ за тиждень знизилися на 1 мільярд доларів

П'ятниця, 13 травня 2022, 16:37 - Олексій Павлиш

Міжнародні резерви РФ за тиждень знизилися на 1 млрд доларів (0,2%) - до $592,1 млрд станом на 6 травня.

Про це йдеться у заяві Центробанку РФ.

"Міжнародні резерви станом на 6 травня склали 592,1 млрд. доларів США, скоротившись за тиждень на 1,0 млрд. доларів США, або на 0,2%, в результаті негативної переоцінки", - йдеться в повідомленні.

Раніше Центробанк РФ повідомив, що у квітні резерви зменшилися на 2,2%, до $593,052 млрд.

Повідомлялось, що міжнародні резерви Росії скоротилися на 6% з 643,2 мільярда доларів 18 лютого до 606,5 мільярда доларів 1 квітня.

Нагадаємо, що близько 300 млрд доларів із загальної суми резервів заблоковано санкціями Європейського Союзу та США.

Економічна правда

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