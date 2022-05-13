В Україні ярими культурами засіяли майже 90% прогнозованих площ
П'ятниця, 13 травня 2022, 15:54 -
Майже 90% прогнозованих під ярі культури ранньої групи площ вже засіяно. На Волині, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині засіяно ярої пшениці на 10-15% більше від показників минулого року.
Про це повідомляє Мінагрополітики.
Станом на 12 травня, всіма категоріями господарств посіяно:
- ярої пшениці 187,5 тис. га (прогноз 2022 р. 189,6 тис. га), (2021 р. 192,1 тис. га.);
- ярого ячменю 918,8 тис. га (прогноз 2022 р. 1 023,9 тис. га), (2021 р. 1 337 тис. га.);
- ярого ріпаку 26,7 тис. га (прогноз 2022 р. 29,8 тис. га), (2021 р. 33,2 тис. га.);
- вівса 156,7 тис. га (прогноз 2022 р. 163,6 тис. га), (2021 р. 177,9 тис. га.);
- гороху 123,9 тис. га (прогноз 2022 р. 145,7 тис. га (2021 р.242,1 тис. га.);
- гречки 12,2 тис. га (прогноз 2022 р. 81,6 тис. га), (2021 р. 84,0 тис. га.);
- проса 22,5 тис. га (прогноз 2022 р. 62,3 тис. га), (2021 р. 78,1 тис. га.);
- кукурудзи 3 238,5 тис. га (прогноз 2022 р. 4 854,1 тис. га), (2021 р. 5 474,8 тис. га.);
- цукрових буряків 181,4 тис. га (прогноз 2022 р. 206,9 тис. га), (2021 р. 224,7 тис. га.);
- соняшника 3 290,6 тис. га (прогноз 2022 р. 4 934,8 тис. га), (2021 р. 6 509,7 тис. га.);
- сої 728,6 тис. га (прогноз 2022 р. 1 253,4 тис. га.), (2021 р. 1 279,6 тис. га.);
- картоплі 1 013,8 тис. га (прогноз 2022 р. 1 185,4 тис. га, ( 2021 р. 1 283,1 тис. га.).
Економічна правда
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