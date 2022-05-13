Доставка iHerb знову працює в Україні
Українці отримали можливість замовляти товари з глобального онлайн-магазину iHerb напряму в Україну після призупинення послуги в лютому.
Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
Щоб замовити доставку з магазину iHerb на сайті iherb.com потрібно додати товари у "Кошик", у вкладці "Доставка" вибрати опцію з логотипом "Нова пошта Глобал".
Отримати замовлення можна у будь-якому працюючому відділенні або поштоматі. Термін доставки становить від 10 днів.
iHerb є одним із найбільших у світі інтернет-магазинів продуктів для здорового способу життя. На сайті представлено понад 1500 брендів та 35 тис товарів у категоріях косметика, парфумерія, харчові добавки, вітаміни, спортивне харчування, товари для дітей, для дому, для тварин тощо.
Економічна правда
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