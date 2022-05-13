Мінцифри запускає гранти для допомоги бізнесу на порталі "Дія": вимоги

Мінцифри запускає гранти на порталі "Дія", аби фінансово допомогти власникам малого бізнесу, які постраждали від збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Відсьогодні мікро- та малі підприємства можуть подаватися на отримання мікрогрантів вартістю 125 000 грн (4000 євро).

Подати заявку на мікрогранти можуть підприємства, які:

зареєстровані не пізніше від 31 грудня 2021 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях,

тимчасово перемістилися з цих областей або

постраждали внаслідок бойових дій та можуть це підтвердити.

Пріоритет надаватиметься компаніям, які виробляють життєво необхідні товари та послуги для цивільних та військових України.

Подати заявку можна на порталі Дія за посиланням.

Гранти стали доступні завдяки фінансуванню ЄС та урядом Німеччини через програму технічної підтримки "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП", яку в Україні реалізовує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, (GIZ) GmbH.

Ініціатори: Програма "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" cпільно з Мінцифрою, Мінекономіки, порталом Дія, Офісом з розвитку підприємництва та експорту і Дія.Бізнес. Партнер-виконавець: Фонд Східна Європа.

Економічна правда