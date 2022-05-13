"Прозорро.Продажі" перебралися до "хмари" Amazon

Держпідприємство "Прозорро.Продажі" здійснило переїзд центральної бази даних державної електронної торгової системи з дата-центру в Україні до хмарного сховища Amazon Web Services (AWS).

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

Підготовка до міграції у "хмару" розпочалася ще у вересні 2021 року як реалізація резервного дата-центру. Активна фаза переїзду цієї весни тривала декілька тижнів.

Міграція у "хмару" відбувалася в позаробочий час та жодним чином не вплинула на оголошення та проведення онлайн-аукціонів у системі, кажуть в "Прозорро.Продажі"

"Робота в AWS зробить гнучкішим керування споживанням ресурсів та дасть інший рівень відмовостійкості.

Крім того, зберігання даних у "хмарі" дозволяє зменшити ризики для учасників системи та залежність від критичної інфраструктури, яка під час війни може бути пошкоджена чи зруйнована", - йдеться у повідомленні.

Наступним кроком після переїзду центральної бази даних стане міграція в "хмару" публічного модуля аналітики bi.prozorro.sale, додали в підпрєимстві.

Економічна правда