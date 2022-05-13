ТРЦ Retroville на Виноградарі у Києві відновить роботу

Торгівельно-розважальний центр Retroville на проспекті Правди у Києві відремонтують після російського ракетного обстрілу та частково відкриють у серпні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба девелоперської компанії Stolitsa Group.

"На ТРЦ Retroville наразі вже ведуться ремонтні роботи. Три чверті площ ТРЦ Retroville будуть відкриті для відвідувачів у серпні цього року, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022 року та березні 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Stolitsa Group повідомила, що поновила роботу компанії з 12 травня. Компанія планує виконати зобов'язання перед інвесторами щодо введення в експлуатацію готових будинків ЖК "Варшавський Плюс" та добудови інших будинків "Варшавський Плюс", на яких раніше було розпочато роботи.

Наступним проєктом, на якому Stolitsa Group відновить будівництво та продаж, буде ЖК "Варшавський 2".

Також компанія відновлює процеси з передачі квартир та реєстрації оформлення прав власності на раніше завершених об'єктах ЖК Seven, ЖК Галактика та ЖК Ліпінка.

Економічна правда