Хмельницький думає над будівництвом житла та індустріального парку в Бучі

Мер Бучі Анатолій Федорук, засновник інвестиційного холдингу UFuture Василь Хмельницький та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов обговорили створення індустріального парку Bucha Techno Garden.

Про це повідомляє пресслужба Бучанської міськради.

Індустріальний парк включатиме транспортний, логістичний, медичний кластери, технопарк, а також курортно-санітарну та житлову забудову.

"Територія пріоритетного розвитку охоплює існуючий індустріальний парк "Мироцьке", міжнародний аеропорт "Антонов", інвестиційно-привабливі території інших населених пунктів, які планується поділити на кластери", – заявив Федорук.

"Ми плануємо побудувати в Бучі індустріальний парк, куди зможуть переїхати виробництва, [які

не хочуть переїжджати за кордон чи робити релокацію бізнесу]. І якщо вони залишаться у Бучі, це допоможе зберегти робочі місця, заробітну плату… Через деякий час пропонуватимемо рішення для іноземних інвесторів, щоб вони також долучалися до відновлення Бучі", – заявив Хмельницький.

Економічна правда