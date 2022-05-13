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Інфляція у Франції у квітні сягнула максимуму з 1985 року

П'ятниця, 13 травня 2022, 12:25 - Олексій Павлиш

Інфляція у Франції у квітні прискорилась до 4,8% у річному вимірі після 4.5% у березні - це максимальний рівень з листопада 1985 року. 

Про це пише Le Figaro з посиланням на дані Національного інституту статистики та економічних досліджень (Insee).

Insee підтвердив свою першу оцінку, опубліковану наприкінці квітня. 

Зазначається, що такий рівень інфляції пояснюється різким зростанням цін майже на всі категорії товарів.

Найбільше подорожчали енергоносії (+26,5%). У квітні  також значно зросли ціни на продукти харчування (+3,8%) та послуги (+3%) порівняно з попереднім місяцем, коли вони зросли відповідно на 2,9% та 2,3%.

Ціни на промислові товари також зросли ще на 2,6% після 2,1% у березні.

Гармонізований індекс, який слугує основою для порівняння на європейському рівні, зріс на 5,4% у річному вимірі після 5,1% попереднього місяця.

Економічна правда

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інфляція Франція
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