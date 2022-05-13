Wizz Air виділив для українців 10 тисяч безкоштовних квитків до Британії
Авіакомпанія Wizz Air виділила для українських переселенців, що прямують до Лондона, 10 тисяч безкоштовних квитків.
Про це повідомила пресслужба Фонду Стіва Морґана, у кооперацією з яким було запущено ініціативу. Також її підтримали організації Choose Love, The Shapiro Foundation та Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).
Українці зможуть безкоштовно подорожувати з сусідніх з Україною країн Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на підтримку британської урядової візової схеми "Дім для України". В межах цієї програми Сполучене Королівство видало українцям понад 95 тисяч віз, з яких понад 37 тисяч вже прибули до Британії.
Спільна ініціатива триватиме з 14 травня по 15 червня 2022 року. Замовити безкоштовний квиток можна за посиланням: https://wizzair.com/#/rescue.
Під час бронювання пасажирам потрібно буде ввести номер свого закордонного паспорта України, щоб отримати безкоштовні квитки, а також пред’явити свій український паспорт та необхідні візові/проїзні документи під час реєстрації.
Угорська авіакомпанія Wizz Air має флот із 149 літаків Airbus A320 і A321.
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