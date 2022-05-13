Wizz Air виділив для українців 10 тисяч безкоштовних квитків до Британії 

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Авіакомпанія Wizz Air виділила для українських переселенців, що прямують до Лондона, 10 тисяч безкоштовних квитків.

Про це повідомила пресслужба Фонду Стіва Морґана, у кооперацією з яким було запущено ініціативу. Також її підтримали організації Choose Love, The Shapiro Foundation та Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).

Українці зможуть безкоштовно подорожувати з сусідніх з Україною країн Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на підтримку британської урядової візової схеми "Дім для України". В межах цієї програми Сполучене Королівство видало українцям понад 95 тисяч віз, з яких понад 37 тисяч вже прибули до Британії.

Спільна ініціатива триватиме з 14 травня по 15 червня 2022 року. Замовити безкоштовний квиток можна за посиланням: https://wizzair.com/#/rescue.

Під час бронювання пасажирам потрібно буде ввести номер свого закордонного паспорта України, щоб отримати безкоштовні квитки, а також пред’явити свій український паспорт та необхідні візові/проїзні документи під час реєстрації.

Угорська авіакомпанія Wizz Air має флот із 149 літаків Airbus A320 і A321.