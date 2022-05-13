Браузер Google Chrome на телефонах з Android перестав оновлюватися в Росії

У РФ перестав оновлюватись браузер Google Chrome на телефонах з операційною системою Android - зокрема, браузер не вдається оновити або встановити на телефонах Samsung і Xiaomi, що працюють на Android версій 10, 11 і 12.

Про це пише "Комерсант".

Зазначається, що користувачі пристроїв на Android з Росії з 9 травня не можуть оновити браузер Google Chrome та системний компонент Android System WebView через магазин програм Google Play - про це, зокрема, говорять на форумі 4PDA.

"Комерсант" пише, що браузер не вдається оновити або встановити на телефонах Samsung і Xiaomi, що працюють на Android версій 10, 11 і 12.

Водночас на телефоні Nokia (Android 9) браузер оновився до останньої версії без помилки.

При спробі оновлення на згаданих пристроях видається повідомлення: "Неможливо завантажити програму". Така ж помилка з'являється і при спробі оновити платні програми та ігри або завантажити куплені раніше.

Телефони на Android 10 та новіші, а також старі пристрої (починаючи з Android 5) використовують Android System WebView, щоб відображати веб-сторінки всередині програм без відкриття нової вкладки у браузері. Цей компонент заснований на тих самих технологіях, що і Chrome. На пристроях з Android 7, 8 та 9 за цю функцію відповідає безпосередньо Chrome.

Видання нагадує - раніше в Google оголосили, що з 5 травня блокують оновлення платних додатків для дотримання санкцій, накладених на Росію через війну в Україні.

Chrome для комп'ютерів та пристроїв Apple завантажується нормально, додає газета.

Економічна правда