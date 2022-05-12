Два топ-менеджери Twitter пішли з посад у процесі передачі компанії Маску

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Двоє топ-менеджерів Twitter Inc. залишають компанію після підтвердження угоди про купівлю соціальної мережі бізнесменом Ілоном Маском, але причини такого рішення не зазначаються.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на внутрішню розсилку компанії, інформацію підтвердив речник Twitter.

Брюс Фальк, генеральний менеджер з доходів, і Кайвон Бейкпур, генеральний менеджер за напрямком споживачів, залишають свою роботу після того, як у грудні отримали підвищення до своїх посад. Того місяця Параг Агравал був оголошений новим виконавчим директором компанії, замінивши співзасновника Джека Дорсі.

У внутрішній записці Агравал також зазначив, що з цього тижня компанія призупиняє найм нових працівників. Він сказав, що деякі пропозиції роботи можуть бути скасовані, але звільнення в масштабах компанії наразі не плануються. Причинами він назвав загальне економічне середовище та війну в Україні.

За словами речника компанії, Джей Салліван змінить обох керівників. З листопада він обіймав посаду віце-президента з продукту.

Бейкпур натомість оголосив про свій вихід з компанії у Twitter, де зазначив, що Агравал попросив його покинути компанію, поки він був у відпустці по догляду за дитиною.

Нагадаємо:

25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

Заснований 16 років тому, Twitter з 2013 року торгується на біржі. Девять років потому компанія повертається у приватні руки.

Угода була одноголосно схвалена правлінням компанії, і, як очікується, буде завершена цьогоріч.

Проведення цієї угоди стане найбільшим придбанням в історії технологій і, ймовірно, матиме суттєві наслідки протягом наступних років для мільярдів людей, які використовують соціальні мережі.