В ОП розповіли, коли запустять міст через річку Ірпінь у Стоянці
Четвер, 12 травня 2022, 21:00 -
В Офісі заявили, що роботи по відновленню зруйнованого мосту через річку Ірпінь у Стоянці мають завершитись 29 травня.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, станом на зараз уже демонтовано два прольоти зруйнованого мосту, влаштовано монолітні фундаменти, змонтовано тимчасові опори та тривають підготовчі роботи по влаштуванню монолітної плити.
Згодом буде влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття.
Нагадуємо:
Міст Було підірвано 25 лютого, аби перешкодити наступу російських військ.
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