ЄБРР виділяє для продовольчої безпеки в Україні 53 мільйони євро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділяє двом банкам і одній компанії кредитне фінансування на суму €53,25 млн для посилення продовольчої безпеки під час війни в Україні.

Про це йдеться у заяві ЄБРР.

"ЄБРР сприяє посиленню продовольчої безпеки під час війни в Україні шляхом укладення з окремими місцевими банками і лізинговою компанією угод про розподіл ризиків, які покривають більше половини кредитного ризику за їхніми новими кредитами на загальну суму до €53,25 млн.

Частка ризиків, яку ЄБРР покриває за угодами з "ПроКредит Банком", "ОТП Банком" (Україна) та "ОТП Лізинг", становить €30 млн", - кажуть у банку.

"Інструменти розподілу ризиків ЄБРР збільшують спроможність місцевих фінансових установ надавати доступ до фінансування приватним українським компаніям, які працюють у таких критично важливих аграрних та пов’язаних з аграрним сектором галузях, як вирощування та переробка сільськогосподарських культур, харчова промисловість, транспортування та імпорт", - зазначає ЄБРР.

За угодою з "ПроКредит Банком", який є 14-м за розміром банком в Україні, ЄБРР бере на себе 60% ризику за кредитами на загальну суму до €25 млн, що будуть надані цим банком (тобто €15 млн).

За угодою з "ОТП Банком" (9-й за розміром український банк), ЄБРР бере на себе 60% ризику за кредитами на загальну суму до €8,75 млн (€5,25 млн). За угодою з компанією "ОТП Лізинг" ЄБРР покриває 50% ризику за кредитами на €19,5 млн (€9,75 млн).

Забезпечення продовольчої безпеки під час війни - один з ключових елементів плану банку для підтримки реального сектору української економіки, який охоплює п’ять сфер, додають в ЄБРР.

Спеціальний пакет ЄБРР із підтримки продовольчої безпеки цього року передбачає надання Україні 200 мільйонів євро інвестицій у продовольчу безпеку.

"До загального обсягу інвестицій €1 млрд, запланованого ЄБРР на цей рік в Україні, також входить підтримка торгівлі, енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури та фармацевтичної галузі", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда