Суд наклав арешт на вантажівки та спецтехніку з Білорусі вартістю 200 мільйонів

Суд за подання Бюро економічної безпеки заарештував 158 вантажівок та одиниць спецтехніки з Білорусі через ухилення від сплати податків.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що в період 2021-2022 років службові особи українського ТОВ з іноземними інвестиціями, яке є імпортером та офіційним дистриб’ютором автомобільної та іншої техніки з Білорусі, за попередньою змовою з декількома підприємствами-дилерами здійснили передачу автомобілів.

При цьому 47 одиниць автотехніки вартість 105 млн грн передали за підписання актів прийому-передачі без належного відображення проведених операцій у податковому та бухгалтерському обліку. Як наслідок, підприємці ухилилися від сплати податків на понад 10 млн грн.

У межах кримінального провадження, за результатами санкціонованих обшуків, ухвалою суду накладено арешт на 158 одиниць автомобілів та спецтехніки, орієнтовною вартістю 220 млн грн., а також на рахунки українського товариства. Досудове розслідування триває.

Справу розслідують співробітники БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.