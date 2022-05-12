Польська пошта випустила марки з Зеленським – їх розібрали за годину

Польський поштовий оператор надрукував 99 аркушів марок із зображенням президента України Володимира Зеленського - попри високу ціну набору їх розібрали за годину.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти, Facebook депутата Краківської міськради Лукаша Вантуха.

Зазначається, що ініціатором випуску став саме Вантух. Він також наклеїв одну з марок на листівку й відправив її російському представнику в Польщі.

Лист, адресований посольству РФ у Варшаві Facebook Вантуха

Всього було виготовлено 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Ціна одного набору — 4 500 злотих (близько 30 000 грн). Попит виявився настільки великим, що продаж було зупинено вже за годину, пише Укрпошта.

Таким чином, від продажу зібрали близько 3 млн грн. Усі кошти підуть на закупівлю допомоги для України.





