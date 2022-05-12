Польська пошта випустила марки з Зеленським – їх розібрали за годину
Польський поштовий оператор надрукував 99 аркушів марок із зображенням президента України Володимира Зеленського - попри високу ціну набору їх розібрали за годину.
Про це повідомила пресслужба Укрпошти, Facebook депутата Краківської міськради Лукаша Вантуха.
Зазначається, що ініціатором випуску став саме Вантух. Він також наклеїв одну з марок на листівку й відправив її російському представнику в Польщі.
Всього було виготовлено 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Ціна одного набору — 4 500 злотих (близько 30 000 грн). Попит виявився настільки великим, що продаж було зупинено вже за годину, пише Укрпошта.
Таким чином, від продажу зібрали близько 3 млн грн. Усі кошти підуть на закупівлю допомоги для України.
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