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Польська пошта випустила марки з Зеленським – їх розібрали за годину

Четвер, 12 травня 2022, 17:43 - Дана Гордійчук
 
Facebook Вантуха

Польський поштовий оператор надрукував 99 аркушів марок із зображенням президента України Володимира Зеленського - попри високу ціну набору їх розібрали за годину.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти, Facebook депутата Краківської міськради Лукаша Вантуха.

Зазначається, що ініціатором випуску став саме Вантух. Він також наклеїв одну з марок на листівку й відправив її російському представнику в Польщі.

 
Лист, адресований посольству РФ у Варшаві
Facebook Вантуха

Всього було виготовлено 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Ціна одного набору — 4 500 злотих (близько 30 000 грн). Попит виявився настільки великим, що продаж було зупинено вже за годину, пише Укрпошта. 

Таким чином, від продажу зібрали близько 3 млн грн. Усі кошти підуть на закупівлю допомоги для України.



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