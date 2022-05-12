App Store в Росії більше не приймає оплату через мобільні платежі
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що App Store в Росії більше не приймає оплату через мобільні платежі.
Про це Федоров написав у Telegram.
Міністр нагадав, що Apple з самого початку війни підтримує Україну та вийшла з російського ринку.
Як пишуть профільні російські ЗМІ, російські користувачі Apple почали скаржитись, що вони стикаються з проблемами при поповненні рахунку Apple ID за номером телефону.
Зокрема, про проблеми заявляли клієнти таких операторів, як "Мегафон", Yota і МТС.
Згодом одному з видань у підтримці Apple підтвердили, що оплата App Store та поповнення рахунку Apple ID через мобільні номери Мегафона та Yota більше не працюють - компанія відключила цю функцію для операторів через санкції.
У підтримці Apple виданню розповіли, що в App Store можна розплачуватися лише через МТС та Білайн.
Економічна правда
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