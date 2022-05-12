У квітні продажі смартфонів в Росії впали на третину

У квітніі продаж смартфонів на російському ринку знизився на 30%: уподобання користувачів змістились у бік бюджетних моделей, насамперед китайських.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані ритейлерів.

Так, китайський бренд Realme увійшов до трійки лідерів, витіснивши Apple на 4 місце.

"Китайська компанія продовжує постачання до Росії і навіть першою після початку військових дій в Україні планує найближчим часом анонс нового пристрою. Загалом ринок, на думку аналітиків, навряд чи повернеться до зростання. Але постачання поступово відновлюватиметься, що призведе до певного зниження цін", - йдеться у статті.

Ринок смартфонів у РФ скоротився у квітні рік до року на 30% у штуках та грошах, кажуть у МТС.

За даними аналітиків компанії, у квітні до трійки лідерів із продажів у штуках увійшов бренд Realme (належить китайській BBK Electronics, яка також володіє брендами Oppo та Vivo) з часткою 11,2%. Перше місце зберіг Samsung (26% ринку у штуках), друге - Xiaomi (20%). Apple перемістилася на четверте місце з часткою 10,3%, а п'яте зайняв Honor (5,7%).

Падіння продажів смартфонів на 30% пов'язують зі зниженням попиту на техніку на тлі бажання громадян притримати накопичення.

Також, за словами учасників ринку, негативно позначаються "загальна економічна обстановка та проблеми з логістикою".

За словами джерела в одному з ритейлерів, найгірша ситуація з наявністю на складах iPhone: "При поточному попиті їх вистачить на два-три місяці".

Економічна правда