Рубль зміцнився більше за інші валюти з початку року, але є питання до його "ринковості" – Bloomberg

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Введений Росією контроль за рухом капіталу перетворив рубль на найефективнішу валюту світу цього року.

Про це пише Bloomberg.

Рубль відновив зростання щодо долара 11 травня. Наразі він зріс більш ніж на 11% по відношенню до долара США з початку року і став лідером серед 31 основних валют, що відстежуються Bloomberg.

Зростання рубля є результатом низки заходів, вжитих урядом для захисту валюти після західних санкцій. Крім введення контролю за рухом капіталу, Росія змушує експортерів продавати іноземну валюту і вимагає, щоб її природний газ оплачувався в рублях.

Стратеги кажуть, що це ралі не заслуговує на довіру, оскільки багато магазинів, які займаються торгівлею валютою, перестали торгувати рублем на тій підставі, що його вартість, видима на моніторах, не відповідає ціні, за якою ним можна торгувати в реальному світі.