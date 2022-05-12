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"Роскосмос" обходить міжнародні санкції через "Газпробманк" – розвідка

Четвер, 12 травня 2022, 12:07 - Олексій Павлиш

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що російська держкорпорація "Роскосмос" активізує розрахунки через "Газпромбанк" - на сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України у Telegram.

"На сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій. Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож "Роскосмос" та інші російські монополісти нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його "недоторканість", - підкреслюють у розвідці.

За даними ГУР МО, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, "Роскосмос" розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій". Він передбачає наступні заходи:

  • Обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;
  • Мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;
  • Відкриття рахунків в дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;
  • Відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації "Роскосмос".

Економічна правда

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Росія космічна галузь космос санкції банки
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