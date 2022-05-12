Мінцифра відкриє центр для вимушених переселенців Дія.Бізнес у Варшаві
Через війну Мінцифра відкриє центр Дія.Бізнес у Варшаві для вимушених переселенців - він працюватиме тимчасово, на час війни.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Через повномасштабну війну понад 3 млн українців виїхали в Польщу. Сусідня країна прийняла найбільшу кількість українських вимушених переселенців.
Тому на численні запити Мінцифра, Міністерство економічного розвитку та технологій Польщі, Польська агенція інвестицій та торгівлі й Mastercard відкриють центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві", - йдеться у повідомленні.
Центр Дія.Бізнес у Варшаві працюватиме тимчасово, на час війни.
У ньому українці зможуть:
- проконсультуватися щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі,
- отримати інформацію щодо проживання та працевлаштування в Польщі,
- дізнатися, як відкрити бізнес у Польщі.
Відкриття Дія.Бізнес у Варшаві відбудеться 17 травня 2022 року.
У церемонії відкриття, зокрема, візьмуть участь: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, його заступниця Валерія Іонан, міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.
Центр Дія.Бізнес у Варшаві розпочне приймати відвідувачів із 18 травня за попередньою реєстрацією.
Економічна правда
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