Мінцифра відкриє центр для вимушених переселенців Дія.Бізнес у Варшаві

Через війну Мінцифра відкриє центр Дія.Бізнес у Варшаві для вимушених переселенців - він працюватиме тимчасово, на час війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Через повномасштабну війну понад 3 млн українців виїхали в Польщу. Сусідня країна прийняла найбільшу кількість українських вимушених переселенців.

Тому на численні запити Мінцифра, Міністерство економічного розвитку та технологій Польщі, Польська агенція інвестицій та торгівлі й Mastercard відкриють центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві", - йдеться у повідомленні.

Центр Дія.Бізнес у Варшаві працюватиме тимчасово, на час війни.

У ньому українці зможуть:

проконсультуватися щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі,

отримати інформацію щодо проживання та працевлаштування в Польщі,

дізнатися, як відкрити бізнес у Польщі.

Відкриття Дія.Бізнес у Варшаві відбудеться 17 травня 2022 року.

У церемонії відкриття, зокрема, візьмуть участь: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, його заступниця Валерія Іонан, міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

Центр Дія.Бізнес у Варшаві розпочне приймати відвідувачів із 18 травня за попередньою реєстрацією.

Економічна правда