Японія слідом за США і ЄС заморозила активи російських Сбєрбанку й Альфа-Банку
Японський уряд заморозив активи найбільшого банку РФ Сбєрбанку та найбільшого приватного банку Альфа-Банку через вторгнення РФ в Україну.
Про це пише Kyodo News.
Аналогічні заходи були раніше запроваджені в США і ЄС.
Зазначається, що такий крок змусить японські компанії шукати альтернативні способи врегулювання платежів для продовження бізнесу в РФ.
Крім цього, Токіо заборонить японським приватним особам і компаніям робити нові інвестиції в Росії, які дадуть їм 10 і більше відсотків. Під заборону також підлягають позики зі строком погашення більше одного року.
"За даними Мінфіну, у 2021 році Японія інвестувала в Росію 61,2 млрд ієн (470 млн доларів). Хоча очікується, що заборона на інвестиції вплине на нові підприємства в Росії, її вплив на японські компанії також неминучий.
Зараз японські компанії, що працюють в Росії, стикаються зі складним бізнес-середовищем через збої в логістиці. Очікується, що вони зіткнуться з ще більш складною ситуацією, якщо їм заборонять залучати кошти з Японії", - пише агентство.
Економічна правда
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