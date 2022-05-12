Японія слідом за США і ЄС заморозила активи російських Сбєрбанку й Альфа-Банку

Японський уряд заморозив активи найбільшого банку РФ Сбєрбанку та найбільшого приватного банку Альфа-Банку через вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Kyodo News.

Аналогічні заходи були раніше запроваджені в США і ЄС.

Зазначається, що такий крок змусить японські компанії шукати альтернативні способи врегулювання платежів для продовження бізнесу в РФ.

Крім цього, Токіо заборонить японським приватним особам і компаніям робити нові інвестиції в Росії, які дадуть їм 10 і більше відсотків. Під заборону також підлягають позики зі строком погашення більше одного року.

"За даними Мінфіну, у 2021 році Японія інвестувала в Росію 61,2 млрд ієн (470 млн доларів). Хоча очікується, що заборона на інвестиції вплине на нові підприємства в Росії, її вплив на японські компанії також неминучий.

Зараз японські компанії, що працюють в Росії, стикаються зі складним бізнес-середовищем через збої в логістиці. Очікується, що вони зіткнуться з ще більш складною ситуацією, якщо їм заборонять залучати кошти з Японії", - пише агентство.

Економічна правда