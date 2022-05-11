Через війну відправлення Укрпошти до Польщі зросли у 20 разів

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За березень та квітень Укрпошта доставила 926 тонн експорту, з яких до Польщі було надіслано 330 тонн – до повномасштабної війни на Польщу припадало до 8 тонн експорту з України на місяць.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Зазначається, що саме на квітень припав пік експортних відправлень – було надіслано понад 300 тис посилок загальною вагою майже 750 тонн. Таким чином, обсяги експорту за квітень в чотири рази перевищують обсяги березня. Для порівняння, у 2021 році експорт становив 4,9 тис тонн.

Найбільше українці експортували до Польщі: за два місяці надіслано 330 тонн, або 35% від всього експорту за цей період. До початку повномасштабної війни на Польщу припадало 6-8 тонн експорту з України на місяць, тобто після 24 лютого обсяги зросли вдвадцятеро.

Також змінюється структура експорту. Якщо в березні та квітні переважали соціальні посилки – тобто відправлення зі знижкою -70% – то з початку травня спостерігається збільшення комерційних відправлень, які складаються переважно з відправлень українських підприємців, що продають свої товари за кордон.

Позитивну тенденцію показує зростання посилок до США, експорт до яких збільшився у 2,5 рази. Натомість відправлення до Польщі, яка два місяці тримала абсолютне лідерство, зменшуються.

Очільник Укрпошти Ігор Смілянський у коментарі зазначив, що у квітні держкомпанія зіткнулася з безпрецедентними обсягами. Аби з ними впоратися, було зміцнено логістику: експорт вивозиться у шість транзитних країн, а не до двох, як було раніше. Там українські посилки перевантажують на авіа-рейси наших партнерів.