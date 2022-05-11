Україна відновила експорт свинини та яловичини – Мінагро

За результатами перемовин з Єврокомісією та країнами-членами ЄС Україна погодила транзит м'яса свинини та яловичини через територію ЄС.

Про це повідомляє Мніагрополітики України.

"Через російську агресію Україна втратила традиційні шляхи експорту своєї продукції морським транспортом, що призвело до необхідності оновлення умов ввезення та транзиту українських товарів через територію ЄС.

За результатами перемовин з Європейською Комісією та країнами-членами ЄС ці умови було оновлено", - кажуть в міністерстві.

Зокрема, досягнуто домовленості щодо транзиту української продукції за допомогою паромного сполучення через румунський пункт пропуску Ісачеа-Орлівка.

"Сторони узгодили здійснення транзиту через ЄС м’яса свинини та яловичини, а також та м’ясних продуктів та композитних продуктів з цих видів м’яса, оброблених відповідно до категорій обробок B-F (відповідно до пункту 1 додатку XXVI до Регламенту (ЄС) № 2020/429)", - пояснили в міністерстві.

Оскільки Україна не авторизована на експорт цих видів товарів до ЄС в частині проходження аудиту країни щодо здоров’я тварин, в якості виключення на час військового стану і деблокади українських портів, дозволено транзит виключно через порти Румунії.

Вантажі мають відповідати таким вимогам:

супроводжуватися міжнародним ветеринарним сертифікатом, який вимагається країною-імпортером (країною-призначення);

транспортуватися у закритих контейнерах з потужностей походження до країни-імпортера (країни-призначення);

оператор ринку має завчасно повідомляти відповідний прикордонний пункт контролю про ввезення таких вантажів шляхом заповнення першої Частини 1 загального документа здоров’я для ввезення (CHED-P) через інформаційну систему ЄС – TRACES NT;

ввозитися та вивозитися з території ЄС через схвалені прикордонні пункти контролю.

Ввезення та транзит до/через ЄС здійснюється виключно через схвалені прикордонні пункти пропуску (BCP) для визначених категорій товарів.

На час військового стану, кількість до основних додається тимчасові пункти пропуску (для Польщі – Шегені, для Румунії – Ордівка та Вадул-Сірет).

Економічна правда