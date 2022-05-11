Бізнес повертається до безготівкової оплати – кількість терміналів зростає

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Кількість терміналів для безготівкової оплати, що належать державному Приватбанку, за два тижні зросла на 42%, причому малий бізнес активніше відновлював оплату карткою.

Про це йдеться у виступі керівника дирекції обслуговування бізнес-клієнтів ПриватБанку Євгена Заіграєва на XVII Щорічній Конференції "Кредитування та управління кредитним ризиком корпоративних та МСБ клієнтів під час війни Credit|Risk|War".

Так, із початком повномасштабної війни РФ проти України кількість активних терміналів впала на -66% на своєму мінімумі, а обсяг транзакцій впав на 39% за термін з 24 лютого до 13 березня.

Проте протягом останніх двох тижнів 26 квітня - 10 травня кількість активних POS-терміналів відскочила на 42%, а обсяги транзакцій – на 38%.

При тому, що найбільше мережу POS-терміналів згорнули заклади харчування (до 81%), вони ж відновили безготівкову оплату на 44,8%. Також серед сфер, який суттєво згортули активність терміналів – одяг та електроніка, проте за останні два тижні вони відновили її на 64,8% та 44,2% відповідно.

Загалом, малий та середній бізнес відновив мережу терміналів на 50% у травні, а великий – лише на 12,9%. При тому, що максимальне падіння для МСБ становило 66,2% та 37,7% відповідно.

За обсягами, малий бізнес не лише відбив втрати перших тижнів вторгнення, але й перевищив їх: обсяги транзакцій за перші три тижні впав на 62,4%, а відновився у травні на 69,2%.

Великий бізнес, натомість, не може наздогнати своїх втрат, і за останні два тижні лише сокротив обсяг транзакцій на 8,9%

Нагадуємо:

Скорочення активних терміналів пов’язано передусім із вимушеним призупиненням діяльності компаній, можливою релокацією тощо. Крім того, у перші тижні бізнес подекуди відмовлявся приймати безготівкову оплату і переводив платежі в готівку.

НБУ тоді наголошував, що такими необґрунтованими відмовами компанії наражають населення на небезпеку та створюють невиправдані ризики у вигляді інкасації.