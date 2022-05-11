Apple припинила випуск плеєрів iPod

фото: apple

Корпорація Apple оголосила про припинення випуску музичного програвача iPod.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

"З'явившись понад 20 років тому, iPod підкорив користувачів у всьому світі можливістю взяти свою музику з собою в дорогу. Сьогодні ця можливість інтегрована на всю лінійку продуктів Apple - від iPhone і Apple Watch до iPad і Mac.

Завдяки додатку Apple Music користувачі мають доступ до більш ніж 90 мільйонів пісень та 30 тисяч плейлистів", - кажуть в Apple.

У компанії пояснили, що останню модель плеєра iPod Touch можна буде придбати через сайт компанії та в офіційних магазинах доти, доки вона буде в наявності.

В Apple додають, що більше не планують випускати музичні плеєри. У компанії кажуть, що дух iPod продовжить жити в інших продуктах Apple, натякнувши на Apple Music.

Музичний плеєр компанії Apple був уперше представлений у жовтні 2001 року.

Плеєр iPod випускався у кількох версіях: класичний, Nano, Shuffle та Touch.

Проте з появою стрімінгового сервісу Apple Music і нових моделей iPhone популярність iPod почала падати.

При цьому, остання модель у лінійці iPod. - iPod Touch 7 - вийшла у травні 2019 року.

Економічна правда