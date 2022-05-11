ЄБРР виділить "Укренерго" 50 мільйонів євро на підтримку ліквідності

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) змінює призначення 50 млн євро з кредиту для "Укренерго" на підтримку ліквідності.

Про це йдеться у заяві ЄБРР.

"Європейський банк реконструкції та розвитку та українська влада домовилися про зміну призначення частини існуючого кредиту для національного оператора системи передачі електроенергії "Укренерго" з метою надання €50 млн для екстреної підтримки ліквідності.

Це забезпечить стабільне електропостачання у країні, економіка якої зазнала суттєвого негативного впливу внаслідок вторгнення Росії, яке розпочалося у лютому", - заявили в банку.

При цьому, Європейський фонд сталого розвитку (ЄФСР), що є фінансовим механізмом Плану зовнішніх інвестицій ЄС, надає гарантію покриття перших втрат, яка зменшить кредитний ризик для ЄБРР у поточних умовах війни.

"ЄБРР готовий інвестувати цього року €1 млрд для підтримки української економіки у співпраці з донорами та партнерами", - додали у банку.

У зв’язку з війною в "Укренерго" виникли невідкладні потреби в ліквідності, тому компанія звернулася з проханням змінити призначення цих коштів, кажуть в ЄБРР.

"Наразі основним завданням є забезпечення стабільного функціонування енергосистеми України та атомних енергогенеруючих потужностей і забезпечення постачання електроенергії промисловим споживачам і населенню.

Після початку війни компанія стикнулася з проблемою значних неплатежів і 30-процентним зменшенням обсягів споживання електроенергії, що призвело до втрати суттєвої частини доходу.

З метою задоволення найбільш нагальних потреб України ЄБРР визначив п’ять пріоритетних галузей української економіки: торговельне фінансування, енергетична безпека, життєво важлива інфраструктура, продовольча безпека (забезпечення через банки ліквідності для фермерів на весняну посівну кампанію, а також для сільськогосподарських компаній та продуктових рітейлерів) та підтримка ліквідності для фармацевтичних компаній", - йдеться у повідомленні.

ЄБРР нагадав, що негайно засудив російське вторгнення в Україну 24 лютого та пообіцяв стояти разом з Україною.

4 квітня Рада керуючих ЄБРР проголосувала за призупинення на невизначений термін доступу Росії та Білорусі до фінансування та технічної допомоги ЄБРР. Банк наразі закриває свої офіси у цих двох країнах.

На додаток до пакету стійкості обсягом €2 млрд ЄБРР пообіцяв допомогти з фінансуванням відбудови України, коли це дозволять умови.

Економічна правда