Ріст світового ВВП цього року не досягне і половини показника торік – Morgan Stanley

Економісти Morgan Stanley прогнозують, що світове зростання економіки у 2022 році не досягне і половини показника 2021 року через ризики від війни в Україні та спалаху COVID-19 у Китаї.

Про це йдеться у прогнозі Morgan Stanley, пише Reuters.

Аналітики банку вважають, що цього року зростання світового ВВП у річному вимірі становитиме 2,9% - це на 0,4 п.п. нижче за середній прогноз економістів, опитаних агентством, і значно поступається показнику 2021 року в 6,2%.

"Уповільнення носить глобальний характер", - йдеться у звіті Morgan Stanley.

Аналітики пояснюють спад темпів зростання ВВП поєднанням послаблення фіскальних стимулів і посилення грошово-кредитної політики центробанків, які намагаються контролювати рекордно високу інфляцію, а також випадками зараження COVID-19, що продовжуються, безперервними збоями в глобальному ланцюгу поставок і наслідками.

Оскільки вирішення кризи, пов'язаної з Україною, виглядає малоймовірним, а центробанки багатьох країн уже намагаються уповільнити зростання, щоб приборкати інфляцію, потенціал зростання світової економіки виглядає обмеженим, вважають економісти Morgan Stanley.

"Тепер ми не бачимо, щоб світовий ВВП повертався до докризового тренду в прогнозований період", - йдеться у звіті банку.

Двома єдиними великими економіками, де економісти Morgan Stanley не бачать ризику суттєвого уповільнення, є Японія та Індія.

Ціни на сировинні товари та нафту різко зросли після того, як країни Заходу запровадили санкції проти РФ за її вторгнення в Україну, що погіршило інфляційний тиск у всьому світі та спонукало уряди та центральні банки переглянути свою монетарну політику.

Економічна правда