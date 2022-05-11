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Забудовники відкрили продажі квартир: як змінились ціни

Середа, 11 травня 2022, 14:37 - Cергій Мельник
 
bild.ua

В Україні поступово відновлюється ринок новобудов: близько 40% усіх житлових комплексів України відкрили продажі.

Про це йдеться у дослідженні ЛУН.

Окремі регіони відновили продажі квартир у понад 90% нових житлових комплексів. 

Найбільший відсоток відкритих продажів у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях, там їх відновили понад 92% ЖК. У Львівській області – 90%. 

Середня ціна у цих регіонах збільшилась на 7-10%. У дослідженні ціну квадратного метра у доларах станом на кінець квітня порівнювали з даними за 23 лютого.

У Чернівцях відновили продажі 76% житлових комплексів. Це трохи менше, ніж по інших західних областях, але усе ще велика доля відновлення. Ціна при цьому збільшилась на 7%. 

У Києві та області продажі відновили 14% ЖК, в Одесі – 56% ЖК.  Середня ціна квадратного метра в обох містах майже не змінилась. У Запоріжжі будівництво та продажі відновили 2 житлових комплекси, це 8% від усіх новобудов на ринку міста.

 

Сильного зростання вартості нерухомості в Україні не спостерігається – максимум до 10%, зазначають аналітики.

Економічна правда

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нерухомість будівництво ціни житло Київ
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