Укрпошта безкоштовно роздаватиме хліб у звільнених селах Київщини

Укрпошта

Пересувні відділення Укрпошти, які працюють в нещодавно звільнених від окупації населених пунктах Київської області, роздаватимуть хліб місцевим жителям.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Отримати хліб можна абсолютно безкоштовно – його надав столичний виробник "Київхліб", який з початку війни забезпечує своєю продукцією ЗСУ, підрозділи тероборони, волонтерські та громадські організації, благодійні фонди, медиків, а також українців, які через війну опинилися у скруті.

"Наші пересувні відділення доїжджають в кожне, навіть найменше село, де немає магазинів, але там живуть люди і про них потрібно дбати. Вже було роздано першу партію – свіжий хліб отримали 560 людей. Крім того, в наших пересувних відділеннях можна купити крупи, консерви, печиво", – повідомила директорка Київської філії Укрпошти Олеся Копчук.

Планується регулярна роздача хліба для пенсіонерів Бородянки, Іванкова, Ірпеня, Бучі та Гостомеля.

Економічна правда