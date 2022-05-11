Всі розділи
Укр / Рус

Окупанти заблокували газопостачання України на Луганщину та Донеччину

Середа, 11 травня 2022, 12:46
 
unsplash

Російську окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка - Новопсков", внаслідок чого мешканці Луганщини та Донеччини залишилися без українського газопостачання.

Про це повідомив очільник Очільник газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Він нагадав, що зранку "Газпром" на території РФ припинив транспортування до точки "Сохранівка".

Крім того, на окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті крани МГ "Шебелінка - Новопсков", яким відбувалось транспортування газу до газогонів Луганської та Донецької областей.

"Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей", – повідомив він. "Влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій".

Нагадуємо:

У середу з 11:00 українська газотранспортна система перестала приймати газ на транзит у ГВС "Сохранівка", через яку проходить третина транзиту Україною до ЄС, через дії російських окупантів. ОГТСУ запропонувала перенести "Сохранівки" на точку "Суджа", яка знаходиться на підконтрольній Україні території, але у "Газпромі" це робити відмовилися.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

газ війна
Матеріали за темою
Україна зупиняє транзит третини газу до Європи через дії окупантів 10 травня 2022, 17:56
ОП: електрику відновили у 83% деокупованих населених пунктів, воду – у 60% 10 травня 2022, 15:43
Гайдай: Сєвєродонецьк без газу – росіяни перебили магістральний газопровід 10 травня 2022, 15:26
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті