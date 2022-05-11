У районах Києва два тижні не буде гарячої води – тестують тепломережі

У Києві у вівторок розпочалися гідравлічні випробування тепломереж, внаслідок чого почергово зникне гаряче водопостачання у районах столиці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Микола Поворозник.

"Роботи вже розпочато на мережах від теплоджерел у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах. На випробовування та ремонт виявлених пошкоджень мереж потрібно орієнтовно 2 тижні для кожної ділянки. На цей час гаряче водопостачання буде призупинене", – розповів він

Гідравлічні випробування необхідні для виявлення та своєчасного усунення вразливих місць трубопроводів. Це важливий етап підготовки тепломереж до навантаження в опалювальний період.