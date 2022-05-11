Київський метрополітен отримав членство в Міжнародній асоціації громадського транспорту

Керівник Київського метрополітену Віктор Брагніський повідомив, що метрополітен отримав членство в Міжнародній асоціації громадського транспорту.

Про це Брагінський написав у Facebook.

"Це вияв надзвичайної солідарності від організації, що об’єднує майже 2000 учасників зі 100 країн світу. Організації, що формує філософію сучасної мобільності", - додав він.

"На сьогодні метрополітен готовий до імпортозаміщення російських вагонів, проведення модернізацій, реалізації грантових проектів, ініціатив та новацій.

Вдячний генеральному секретареві організації Мохамеду Мезгані за щиру підтримку, плече допомоги та налагодження партнерства у цей складний для нас час війни" - зазначив Брагінський.

Міжнародна організація громадського транспорту має історію у 135 років.

Вона нараховує 1900 активних учасників та має офіси у 15 країнах світу.

Економічна правда