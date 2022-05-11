На період воєнного стану і 6 місяців після нього: уряд пропонує мораторій на підвищення тарифів

Кабмін подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Про це під час засідання уряду 10 травня заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Тарифи на газ та його розподіл, а також на тепло й гарячу воду не будуть зростати. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, у межах цих законопроєктів також буде визначено компенсаторні механізми, які дозволять підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення.

Економічна правда