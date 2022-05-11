Експертна дискусія "Заблокована торгівля: чи може Україна збільшити експортні потужності"
13 травня 2022 року о 12:00 відбудеться експертна дискусія про обмеження для зовнішньої торгівлі, що виникли внаслідок війни, та про шляхи розширення експортних потужностей в поточних умовах.
Напад Росії спричинив сильний удар по економіці України. Одна з ключових проблем – це блокування морських портів, які залишаються заблокованими. До війни більше 70% зовнішнього українського товарообігу припадало саме на морські порти. Чи можна розблокувати основний експорт, як війна взагалі змінила українську торгівлю та як адаптується до цих умов бізнес? Це обговоримо з учасниками під час вебінару.
Під час дискусії будуть розглянуті наступні питання:
- Яка поточна ситуація з українським експортом?
- Що буде основним джерелом валютних надходжень у найближчому майбутньому для України?
- Які перспективи розширення експортного потенціалу за умови подальшої блокади морських портів?
- За рахунок чого в квітні експорт агропродукції виріс в 5 разів?
- Чи вдасться річковому, залізничному та автомобільному транспорту повністю замістити морські перевезення? Яка робота урядом здійснюється в кожному з цих напрямків?
- Що по кожному з напрямків робить влада аби допомогти експортерам вивозити свою продукцію та як взагалі війна змінила українську торгівлю?
Спікери:
Тарас Качка, заступник Міністра економіки України
Мустафа Найєм, заступник Міністра інфраструктури
Тарас Висоцький, заступник Міністра аграрної політики
В'ячеслав Єрьомін, операційний директор АТ "Укрзалізниця"
Модератор: Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди"
Захід відбудеться у форматі вебінару (Zoom).Також вестиметься трансляція на сторінці "Ціна держави" у Facebook.
Реєстрація за посиланням.
Організатори дискусії: Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна та Економічна правда. За підтримки та інформаційного партнерства з просвітницькою ініціативою "Останній Капіталіст".
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