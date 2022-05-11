Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія

Як російський "Калашников" продає зброю в США в обхід санкцій Зброя російського державного концерну, який уже сім років перебуває під санкціями, вільно продається на американському ринку під іншим брендом. Як це стало можливим?

Діряве ембарго. Як Росія обходить санкції на імпорт зброї Попри заборони, РФ оснащувала свої танки, літаки і кораблі обладнанням з країн Євросоюзу та США, отримувала зброю. Які лазівки помогли росіянам обійти санкції та чи прикриють їх.