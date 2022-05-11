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Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія

Середа, 11 травня 2022, 09:11 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС. 

На засіданні 10 травня уряд прийняв постанову "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні", повідомляє пресслужба МВС.

Документ має на меті забезпечити:

  • Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит.
  • Можливість здійснення навчання з теоретичної підготовки осіб, які проходять підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку (Zoom, Skype, Google meet тощо).
  • Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.
  • Скорочення терміну навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини (шляхом ущільнення викладання таких тем, як "Будова і технічне обслуговування ТЗ", "етика водія ТЗ" тощо).
  • Можливість повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС.

"Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг сервісними центрами МВС.

Умови воєнного стану не є перешкодою для забезпечення системних покращень у роботі СЦ МВС", - заявив заступник міністра Богдан Драп`ятий.

Економічна правда

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