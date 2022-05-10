Росія здійснила кібератаку на на сайти телеком-операторів
Вівторок, 10 травня 2022, 22:21
Російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти українських телеком-операторів.
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
"Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет", - зазначили там.
У відомстві додали, що незважаючи на часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула.
Імовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції, резюмували там.
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