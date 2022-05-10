Милованов керуватиме вилученими російськими активами

Уряд визначив, що держпідприємству Націнвестфонд, яке очолює Тимофій Милованов, будуть передаватися примусово вилучені об’єкти права власності Росії та її резидентів.

Про це повідомило Мінекономіки

Приємство керуватиме вилученими активами, поки держава не визначить, як розпорядитися ними у майбутньому.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила закон про правомірність примусового вилучення російського майна без будь-якої компенсації на підставі рішення РНБО.

На засіданні 14 квітня 2021 урядовці проголосували за призначення Тимофія Милованова виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".