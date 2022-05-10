Гетманцев: 77% IT-компаній знайшли нових клієнтів після початку повномасштабної війни

Після початку війни 77% IT-компаній знайшли нових клієнтів, 56% з них очікує зростання продажів на від 5 до 30 відсотків.

Про це повідомив голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев.

За його словами, за підсумками першого кварталу 2022 року IT-сектор приніс рекордні 2 млрд дол експортних надходжень. Роком раніше за аналогічний період виручка складала менше 1,5 млрд дол.

"Попри шок від найгарячішої фази війні у березні – було збережено 96% обсягу експорту IT-послуг порівняно з березнем 2021 року", - резюмував він.