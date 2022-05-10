Малий та середній бізнес втратили до 85 мільярдів доларів через війну

Представники малого та середнього бізнесу (МСБ) зазнали прямих втрат у 64-85 млрд доларів за 75 днів від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться у дослідженні Advanter Group за підтримки Мінцифри та Ліги ділових клубів.

Загальні потреби МСБ у фінансуванні становлять 54 млрд доларів, при цьому 87% компаній мають таку потребу. Крім того, 32% підприємств вважають пошук фінансування пріоритетом.

В цілому бізнес очікує скорочення продажів на 46% відносно показників 2021 року.

Індекс активності бізнесу у травні сягнув найнижчої позначки з грудня 2020 року і становить 33,82 пункту зі 100 можливих. Цей показник відображає спроможність компаній нарощувати обіг та створювати робочі місця. Найгірші очікування у мікробізнесу, а найкращі – у бізнесу з річним оборотом 50 – 500 млн грн.

Найбільше бізнесу заважає відновлюватися відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку – таку причину назвали 64% респондентів. Також серед головних чинників: непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку (51%), відсутність достатнього капіталу (29%) та руйнування ланцюгів постачання (25%).

Наразі 49% підприємств повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого. При цьому 6% вказують на те, що знайшли можливість навіть збільшити обороти за останні два місяці.

Щодо релокації, то 71% підприємств її не проводили і не планує. Проте 20% провели релокацію всередині України, а 4,4% – переважно за кордон. Зокрема, релокацію провели понад 50% ІТ компаній. Ще близько 15% компаній зі сфери ремонту автотранспорту та машинобудування планують її провести найближчим часом.